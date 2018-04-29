Дубль Шомуродова принес "Ростову" победу над "Тосно"

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Дубль Шомуродова принес "Ростову" победу над "Тосно"

В рамках 28-го тура чемпионата России "Ростов" одолел "Тосно".

"Ростов" – "Тосно" 2:0

Голы: Шомуродов, 67 - 1:0, Шомуродов, 72 - 2:0

"Ростов": Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Зуев, 66), Ионов (Макеев, 79), Калачев, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 69), Паршивлюк, Шомуродов.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дугалич, Миюшкович, Макаров, Галиулин, Жигулев, Нуну Роша, Палиенко (Рикардиньо, 74), Полетанович (Карницкий, 81), Труйич (Скворцов, 69).

Предупреждения: Макаров (2), Галиулин (35), Гулиев (55), Вилюш (63), Дугалич (68).

Удаление: Макаров (26). | http://soccernews.ru

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