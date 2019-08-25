Дубль Шупо-Мотинга принес ПСЖ победу над "Тулузой"

В матче 3-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил "Тулузу" со счетом 4:0. Победу парижскому клубу принесли дубль Эрика Максима Шупо-Мотинга, автогол Матье Гонсалвеса и гол Маркиньоса.

Благодаря победе ПСЖ вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1 и отстает от лидирующего "Ренна" на три очка.

ПСЖ – "Тулуза" - 4:0 (0:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 50 - 1:0, Гонсалвес, 55 (автогол) - 2:0, Шупо-Мотинг, 75 - 3:0, Маркиньос, 83 - 4:0

ПСЖ: Ареоля, Бернат, Маркиньос, Диалло (Тиаго Силва, 40), Дагба, Ди Мария, Гуйе, Верратти, Сарабия, Кавани (Шупо-Мотинг, 14), Мбаппе (Загре, 66).

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