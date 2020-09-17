Дубль Швеца помог "Ахмату" разгромить "Знамя" в Кубке России

Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Знамя" в матче элитного группового раунда Бестити-Кубка России.

В составе победителей дубль оформил Антон Швец. Еще один мяч забил Олег Иванов.

"Знамя" - "Ахмат" - 0:3 (0:2)

Голы: Швец, 16 - 0:1, Швец, 39 - 0:2, Иванов, 90 - 0:3

"Знамя" и "Ахмат" выступают в одной группе с "Шинником".

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