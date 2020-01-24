Дубль Сигурдссона помог ЦСКА обыграть ирландский "Дандолк"

ЦСКА обыграл ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборах в Испании.

В составе "армейцев" дубль оформил Арнор Сигурдссон.

ЦСКА - "Дандолк" - 2:0 (2:0)

Голы: Сигурдссон, 5 - 1:0, Сигурдссон, 11 (пенальти) - 2:0

ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Магнуссон, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев (Н`Диайе 62), Марадишвили, Сигурдссон, Караев.

После 19 туров РПЛ ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице.

Завтра, 25 января, "армейцы" сыграют с ЛАСКом в рамках товарищеского матча.

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