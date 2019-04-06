Дубль Сигурдссона помог ЦСКА обыграть "Спартак"

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Дубль Сигурдссона помог ЦСКА обыграть "Спартак"

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 22-го тура чемпионата России.

В составе победителей дубль оформил 19-летний полузащитник Сигурдссон.

Голы: Сигурдссон, 46 - 0:1, Сигурдссон, 55 - 0:2. 

"Спартак": Селихов (Максименко,68), Рассказов, Айртон, Жиго, Джикия, Ханни, Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Глушаков (Гулиев, 63), Луис Адриано, Зе Луиш.

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Набабкин, Щенников, Дивеев, Обляков, Ахметов (Бистрович, 78), Влашич, Сигурдссон, Фернандес, Чалов.

"Спартак" занимает место 5 в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36  баллов. ЦСКА расположился на 3 позиции, набрав 40 очков.

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