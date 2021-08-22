Дубль Смолова принес победу "Локомотиву" над "Краснодаром"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 2:1.
В первом тайме дублем отметился Федор Смолов, а во второй половине разрыв в счете сократил Джона Кордоба.
"Локомотив", набрав 11 очков, вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с шестью очками остался на девятой позиции.
"Локомотив" Москва – "Краснодар" Краснодар - 2:1 (2:0)
Голы: Смолов, 7 - 1:0, Смолов, 33 - 2:0, Кордоба, 71 - 2:1
"Локомотив": Гильерме, Едвай, Магкеев, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов (Тикнизян, 69), Смолов, Лисакович (Сильянов, 56), Камано (Пабло, 88).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Сорокин, Черников (Сперцян, 67), Рамирес, Ионов (Панталеао, 46), Крыховяк, Газинский, Кабелла (Ильин, 84), Классон, Кордоба.
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