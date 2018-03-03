Дубль Смолова приносит "Краснодару" домашнюю победу над "Ростовом"

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Дубль Смолова приносит "Краснодару" домашнюю победу над "Ростовом"

В рамках 21-го тура чемпионата России "Краснодар" на своём поле обыграл "Ростов" со счётом 3:1. В составе "быков" дважды отличился Фёдор Смолов и один раз Павел Мамаев, гол престижа на счету Алексея Ионова. Эта победа позволила подопечным Игоря Шалимова подняться на второе место в турнирной таблице РФПЛ.

"Краснодар" – "Ростов" - 3:1

Голы: Смолов, 28 - 1:0, Ионов, 45 (пенальти) - 1:1, Смолов, 60 (пенальти) - 2:1, Мамаев, 89 - 3:1.

"Краснодар": Синицын, Грицаенко, Гранквист, Шишкин, Петров, Шатов (Лаборде, 90), Классон, Каборе, Мамаев (Иван, 90), Перейра (Жоаозиньо, 76), Смолов.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Вилюш, Ингасон, Гулиев (Зуев, 73), Скопинцев (Дядюн, 80), Ионов, Гацкан, Сигурдарсон, Шомуродов (Маер, 65). 

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