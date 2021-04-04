"Спартак" одержал феерическую победу над "Ростовом"
Фото: Твиттер @fcsm_official
Подошел к концу матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и "Спартаком". Игра выдалась щедрой на голы и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Дублем у "красно-белых" отметился Александр Соболев. Первый же мяч, после сольного прохода забил Мозес. Однако, уже через 4 минуты автогол Маслова позволил ростовчанам сравнять счет, а потом и выйти вперед после точного удара Махатадзе. Именно после этого в дело вступил нападающий "Спартака" и сборной России. Сначала форвард под занавес первого тайма уровнял шансы команд, а на 58 минуте оформил дубль (уже 4 в сезоне) и установил окончательный счет.
Победа позволила "Спартаку" подобраться вплотную к первой строчке. Сейчас у подопечных Тедеско 2 место и 47 очков, всего на одно меньше, чем у "Зенита" (но у питерцев есть игра в запасе). "Ростов" остался на 8 позиции, имея в своем активе 37 баллов.
"Ростов" - "Спартак" 2:3 (2:2)
Голы: Мозес, 23 - 0:1, Маслов, 27 (автогол) - 1:1, Махатадзе, 32 - 2:1, Соболев, 44 - 2:2, Соболев, 58 - 2:3
"Ростов": Песьяков, Алеэсами, Поярков, Козлов (Терентьев, 77), Осипенко, Глебов, Хасимото (Гигович, 68), Махатадзе (Мамаев, 77), Альмквист (Байрамян, 77), Полоз, Соу.
"Спартак": Максименко, Жиго (Гапонов, 80), Маслов, Джикия, Айртон, Мозес (Ещенко, 90+2), Умяров, Зобнин, Промес (Хендрикс, 87), Ларссон (Бакаев, 90+2), Соболев.
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