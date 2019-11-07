Дубль Сон Хын Мина помог "Тоттенхэму" разгромить "Црвену Звезду", "Байер" переиграл "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Теги тоттенхэмцрвена звездабайер леверкузенатлетико мадрид

Дубль Сон Хын Мина помог "Тоттенхэму" разгромить "Црвену Звезду", "Байер" переиграл "Атлетико" в Лиге Чемпионов

В 4-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Црвеной Звездой".

"Црвена Звезда" - "Тоттенхэм" 0:4

Голы: Ло Чельсо, 34 - 0:1, Сон Хын Мин, 57 - 0:2, Сон Хын Мин, 61 - 0:3, Эриксен, 85 - 0:4

"Црвена Звезда": Борян, Милунович, Родич, Дегенек, Гобелич (Жандер, 46), Гарсия (Боачи, 68), Петрович, ван Ла Парра, Йованчич (Каньяс, 62), Марин, Павков.

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Роуз, Фойт, Дайер, Сиссоко, Ло Чельсо (Скипп, 86), Алли (Эриксен, 62), Ндомбеле, Сон Хын Мин (Сессеньон, 75), Кейн.

В матче группы D "Байер" оказался сильнее "Атлетико".

"Байер" - "Атлетико" 2:1

Голы: Томас (аг), 41 - 1:0, Фолланд, 55 - 2:0, Мората, 90 - 2:1

"Байер": Градецки, Та, Вайзер, Бендер, Венделл (Рецос, 81), Арангис (Баумгартлингер, 65), Бельараби, Амири, Демирбай, Хавертц (Драгович, 88), Фолланд.

"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо, Арьяс, Лоди (Лемар, 52), Томас, Сауль, Коке, Корреа (Эррера, 70), Мората, Диего Коста (Витоло, 61).

Удаление: Амири (84).

Читайте также: "Бавария" в первом матче без Ковача обыграла "Олимпиакос" и оформила выход в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Шахтер" в драматичном матче вырвал ничью у загребского "Динамо", "Аталанта" и "Манчестер Сити" разошлись миром

"Шахтер" в драматичном матче вырвал ничью у загребского "Динамо", "Аталанта" и "Манчестер Сити" разошлись миром

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов