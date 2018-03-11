Дубль Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Борнмутом"

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Борнмут". Дублем в этой встрече отметился Сон Хын Мин, еще по мячу на счету Деле Алли и Сержа Орье. Единственный мяч хозяев на счету Джуниора Станисласа. После этого матча "Тоттенхэм" поднялся на третье место в Премьер-лиге, "Борнмут" остался на 11-й позиции.

"Борнмут" – "Тоттенхэм" - 1:4 (1:1)

Голы: Станислас, 7 - 1:0, Алли, 35 - 1:1, Сон Хын Мин, 62 - 1:2, Сон Хын Мин, 87 - 1:3, Орье, 90 - 1:4

"Борнмут": Бегович, Аке, Кук, Дэниэлс (Айб, 67), Смит, Гослинг, Кук, Станислас (Дефо, 76), Фрэнсис, Муссе (Кинг, 67), Уилсон.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Роуз (Триппьер, 81), Орье, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Дембеле, Алли (Сиссоко, 86), Сон Хын Мин, Кейн (Ламела, 34).

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