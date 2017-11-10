Дубль Сон Хын Мина принёс Южной Корее победу в товарищеском матче с Колумбией
Завершился товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Колумбии. Азиатская команда благодаря дублю Сон Хын Мина одержала победу, в составе латиноамериканцев голом отметился Кристиан Сапата.
Южная Корея – Колумбия - 2:1
Голы: Сон Хын Мин, 11 - 1:0, Сон Хын Мин, 61 - 2:0, Сапата, 76 - 2:1.
Южная Корея: Ким Сын Гу, Чхве Чхоль Сун, Чжан Хен Су, Ким Чжин Су, Го Е Хан (Гу Чжа Чхоль, 82), Ли Чжэ Сон (Ем Ги Хун, 82), Гвон Ген Вон, Ки Сон Ен, Квон Чхан Хун (Ли Чхан Мин, 89), Сон Хын Мин, Ли Гын Хо (Ли Чжон Хеп, 46).
Колумбия: Кастельянос, Сапата, Тесильо (Фабра, 61), Медина (Лерма, 82), Санчес, Морено (Санчес, 46), Агиляр, Хамес, Уртадо (Пардо, 71), Урибе (Кардона, 46), Сапата (Бакка, 64).
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