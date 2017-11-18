Дубль Суареса и гол Паулиньо принесли "Барселоне" победу над "Леганесом"

"Барселона" в рамках 12 тура испанской Примеры встретилась с середняком чемпионата "Леганесом", который неплохо играет против равных по классу команд, но при этом проигрывает лидерам. Если взять матчи против сильных соперников, отобрать очки удалось пока только у "Атлетико". Хозяева были полны надежд остановить и "Барселону", но у каталонцев было на этот счет иное мнение.

Уже на четвертой минуте матча Луис Суарес распечатал ворота Куэльяра, откликнувшись на прострел Альбы, вот только арбитр зафиксировал у защитника "Барселоны" офсайд, поэтому взятие ворот было отменено. Каталонцы продолжили атаковать, пусть до опасных моментов дело не доходило, но все же чувствовалось, что "Барселона" сможет взять свое позже.

"Леганес" играл на контратаках, несколько забегов к чужим воротам завершались ударами, но никто из игроков хозяев не смог попасть в створ. "Барса" же на 28 минуте открыла счет: Алькасер прошел по флангу, затем прострелил в центр, вратарь "Леганеса" неудачно отбил мяч прямо на Суареса, который с нескольких метров отправил игровой снаряд в сетку.

Забив гол, "Барселона" немного успокоилась, чем едва не воспользовался Шимановски. Через семь минут поляк хорошо пробил с левого края штрафной в дальний угол, заставив тер Штегена вытянуться в струнку и перевести мяч на угловой.

Во втором тайме "Леганес" заиграл еще активнее, неплохо простреливал с фланга Шимановски, затем на ворота вывалился вышедший на замену Бове, но попал прямо во вратаря. "Барселона" спокойно справилась с наскоками хозяев, остудив их пыл на 60 минуте. Снова активностью отметился Алькасер, он получил пас от Месси и пробил по воротам, Куэльяр снова отбил мяч на Суареса, который сразу же переправлял "круглого" в ворота. По пути игровой снаряд задел Переса и влетел в угол ворот. Куэльяр был дезориентирован, поэтому помочь своей команде был уже не в силах.

"Леганес" не сдавался, два момента упустил Амрабат, сначала его выстрел отбил тер Штеген, а затем нападающий не сумел пробить из выгодной позиции. Свои моменты упустил и Суарес, снова он едва не забил после добивания, но на этот раз вратарь отбил и повторный удар от уругвайца, также из выгодной позиции Луис попал в защитника. Кроме того, Видаль с нескольких метров расстреливал ворота "Леганеса", но отправил мяч над перекладиной.

В концовке матча "Барселона" все же забила третий гол, оформив разгром, Месси от лицевой откатил мяч на Паулиньо, а тому оставалось лишь отправить игровой снаряд в сетку. "Барселона" без каких-то проблем набрала три очка и теперь может обратить внимание на мадридское дерби, главные конкуренты сегодня могут потерять очки.

"Леганес" – "Барселона" 0:3

Голы: Суарес, 28 – 0:1; Суарес, 60 – 0:2; Паулиньо, 90 – 0:3.

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Сиовас (Гарсия, 79), Зальдуа, Рико, Перес, Эрасо (Бове, 46), Габриэль, Шимановски (Гамбау, 66), Эль-Жар, Амрабат.

"Барселона": тер Штеген, Альба, Умтити, Семеду (Видаль, 60), Пике, Иньеста (Паулиньо, 60), Бускетс, Ракитич, Алькасер (Д. Суарес, 82), Л. Суарес, Месси.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: "Лисы" повержены: "Манчестер Сити" добывает очередную победу в чемпионате Англии | http://soccernews.ru