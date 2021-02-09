Дубль Суареса не помог "Атлетико" победить "Сельту"

В Мадриде прошел заключительный матч 22 тура испанской Ла Лиги. Местный "Атлетико" принимал "Сельту" и не смог добиться очередной победы. Гости открыли счет в самом начале первого тайма, затем дублем у хозяев отметился уругваец Луис Суарес. Однако на 90 минуте "Сельта" смогла уйти от поражения. Встреча завершилась со счетом 2:2. Для Суареса это были 15 и 16 голы в сезоне, что позволило форварду оторваться в гонке бомбардиров от Лионеля Месси уже на 3 гола. "Матрасники" упрочили свое лидерство в чемпионате Испании. Теперь у них 51 очко в 20 матчах. "Сельта" расположилась на 10 месте в турнирной таблице, набрав за 22 игры 26 баллов.

"Атлетико" - "Сельта" 2:2 (1:1)

Голы: Санти Мина, 13 - 0:1, Суарес, 45 - 1:1, Суарес, 50 - 2:1, Феррейра, 90 - 2:2

"Атлетико": Облак, Хименес, Фелипе (Торрейра, 46), Савич, Лоди, Сауль, Кондогбиа, Льоренте, Коке, Корреа, Суарес.