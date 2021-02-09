Дубль Суареса не помог "Атлетико" победить "Сельту"
В Мадриде прошел заключительный матч 22 тура испанской Ла Лиги. Местный "Атлетико" принимал "Сельту" и не смог добиться очередной победы. Гости открыли счет в самом начале первого тайма, затем дублем у хозяев отметился уругваец Луис Суарес. Однако на 90 минуте "Сельта" смогла уйти от поражения. Встреча завершилась со счетом 2:2. Для Суареса это были 15 и 16 голы в сезоне, что позволило форварду оторваться в гонке бомбардиров от Лионеля Месси уже на 3 гола. "Матрасники" упрочили свое лидерство в чемпионате Испании. Теперь у них 51 очко в 20 матчах. "Сельта" расположилась на 10 месте в турнирной таблице, набрав за 22 игры 26 баллов.
"Атлетико" - "Сельта" 2:2 (1:1)
Голы: Санти Мина, 13 - 0:1, Суарес, 45 - 1:1, Суарес, 50 - 2:1, Феррейра, 90 - 2:2
"Атлетико": Облак, Хименес, Фелипе (Торрейра, 46), Савич, Лоди, Сауль, Кондогбиа, Льоренте, Коке, Корреа, Суарес.
"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мурильо, Аарон Мартин, Мальо, Тапия, Мендес, Денис Суарес, Нолито (Солари, 69), Санти Мина (Феррейра, 76), Аспас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14