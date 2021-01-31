Дубль Суареса принес "Атлетико" победу над "Кадисом"

21 тур испанской Ла Лиги продолжился матчем между "Кадисом" и лидирующим в турнирной таблице "Атлетико". Победу, благодаря дублю Луиса Суареса, одержали гости. Итоговый счет встречи - 2:4.



Победа увеличила отрыв подопечных Симеоне от "Реала". Теперь у "матрасников" 50 очков после 19 матчей. Это на 10 баллов больше, чем у "королевского клуба". Кроме того, у "Атлетико" есть матч в запасе.

"Кадис" занимает 13 строчку, имея в активе 24 очка.

"Кадис" - "Атлетико" 2:3 (1:2)

Голы: Суарес, 28 - 0:1, Негредо, 35 - 1:1, Сауль, 44 - 1:2, Суарес, 50 (пенальти) - 1:3, Негредо, 71 - 2:3, Коке, 88 - 2:4

"Кадис": Ледесма, Кала (Малбашич, 87), Карселен (Гарридо, 54), Маркос Мауро, Фали Хименес (Ньето, 87), Сальви Санчес, Искьердо (Аугусто Фернандес, 87), Йонссон, Переа, Негредо, Лосано (Шапонич, 65).