Дубль Суареса принес "Атлетико" победу над "Кадисом"
21 тур испанской Ла Лиги продолжился матчем между "Кадисом" и лидирующим в турнирной таблице "Атлетико". Победу, благодаря дублю Луиса Суареса, одержали гости. Итоговый счет встречи - 2:4.
Победа увеличила отрыв подопечных Симеоне от "Реала". Теперь у "матрасников" 50 очков после 19 матчей. Это на 10 баллов больше, чем у "королевского клуба". Кроме того, у "Атлетико" есть матч в запасе.
"Кадис" занимает 13 строчку, имея в активе 24 очка.
"Кадис" - "Атлетико" 2:3 (1:2)
Голы: Суарес, 28 - 0:1, Негредо, 35 - 1:1, Сауль, 44 - 1:2, Суарес, 50 (пенальти) - 1:3, Негредо, 71 - 2:3, Коке, 88 - 2:4
"Кадис": Ледесма, Кала (Малбашич, 87), Карселен (Гарридо, 54), Маркос Мауро, Фали Хименес (Ньето, 87), Сальви Санчес, Искьердо (Аугусто Фернандес, 87), Йонссон, Переа, Негредо, Лосано (Шапонич, 65).
"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Фелипе, Торрейра (Врсалько, 46), Льоренте, Лемар (Лоди, 60), Коке, Сауль (Кондогбиа, 83), Жоау Феликс (Корреа, 60), Суарес (Эррера, 84).
Читайте также: Коронавирус выявлен у двух футболистов "Атлетико" | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ЦСКА претендует на форварда "Шеффилд Юнайтед"
-
1
"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка
-
Суарес забил 158 голов в Ла Лиге. Он в пятерке лучших в XXI веке
-
Лэмпард хотел продать несколько важных игроков "Челси"
-
Джеррард - о возможности возглавить "Ливерпуль": "Это мечта"
-
Дубль Суареса принес "Атлетико" победу над "Кадисом"
-
Владелец "Марселя" резко высказался о поведении фанатов клуба
-
Эдерсон – на первом месте среди вратарей из топ-5 лиг Европы по сухим матчам
-
Неймар в скором времени подпишет новый контракт с ПСЖ
-
"Лидс" одержал волевую победу над одним из претендентов на чемпионство
-
Два гола Неймара с пенальти не помогли ПСЖ победить "Лорьян"
-
"Аталанта" Миранчука проиграла "Лацио" на своем поле. Россиянин вышел в основе
-
Тухель прокомментировал свою первую победу у руля "Челси"
-
6
СМИ: "Бартомеу настоял на большинстве бонусов и премий для Месси"
-
Появилась информация о сроках возвращения Фабиньо
-
Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления
-
Месси мог уйти из "Барселоны", если Каталония стала бы независимой
-
"Ливерпуль" может арендовать защитника "Вест Хэма"
-
"Арсенал" нацелился на воспитанника "Челси"
-
"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14