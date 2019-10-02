Дубль Суареса принес "Барселоне" волевую победу над "Интером"
"Интер" открыл счет в самом начале матча, отличился Мартинес. На 58-й минуте Суарес ударом с лета восстановил равновесие, а на 84-й он же оформил дубль, воспользовавшись передачей Месси.
"Барселона" Испания – "Интер" Италия - 2:1 (0:1)
Голы: Мартинес, 2 - 0:1, Суарес, 58 - 1:1, Суарес, 84 - 2:1
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес.
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес.
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|7
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|14
|4
|Барселона
|7
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|Реал Сосьедад
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|6
|Атлетик Бильбао
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|12
|7
|Вильярреал
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|Севилья
|6
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|9
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|7
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|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
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|Леванте
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|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
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|Хетафе
|7
|7
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|Сельта Виго
|7
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|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2