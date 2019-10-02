Дубль Суареса принес "Барселоне" волевую победу над "Интером"

"Интер" открыл счет в самом начале матча, отличился Мартинес. На 58-й минуте Суарес ударом с лета восстановил равновесие, а на 84-й он же оформил дубль, воспользовавшись передачей Месси.

"Барселона" Испания – "Интер" Италия - 2:1 (0:1)

Голы: Мартинес, 2 - 0:1, Суарес, 58 - 1:1, Суарес, 84 - 2:1

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес.

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