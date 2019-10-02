Дубль Суареса принес "Барселоне" волевую победу над "Интером"

3 Теги барселонаинтер милан

Дубль Суареса принес "Барселоне" волевую победу над "Интером"

"Интер" открыл счет в самом начале матча, отличился Мартинес. На 58-й минуте Суарес ударом с лета восстановил равновесие, а на 84-й он же оформил дубль, воспользовавшись передачей Месси.

"Барселона" Испания – "Интер" Италия - 2:1 (0:1)
Голы: Мартинес, 2 - 0:1, Суарес, 58 - 1:1, Суарес, 84 - 2:1

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Типичный матч прошлого сезона. Соперник не реализует свои моменты, а Барса убийственна в завершении. С Интером прокатило, с более сильным соперником вряд ли.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Сложнейший матч, но сдюжили. Как всегда, выручает старая гвардия. ....Болел Барсы с победой. И с возвращением настоящего Месси.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Годин специально это сделал?))Суарес молодец - даже косолапо забил

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "быков" в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "быков" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
7 Вильярреал Вильярреал 7 11
8 Севилья Севилья 6 10
9 Валенсия Валенсия 7 9
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
11 Эйбар Эйбар 7 8
12 Леванте Леванте 7 8
13 Осасуна Осасуна 7 8
14 Алавес Алавес 7 8
15 Бетис Бетис 7 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
19 Мальорка Мальорка 7 4
20 Леганес Леганес 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов