Дубль Сулейманова принёс "Краснодару" победу над "Ростовом" в контрольной игре

В рамках подготовки ко второй части сезона "Краснодар" провёл товарищеский матч с "Ростовом".

"Быки" добыли победу со счётом 2:1. Оба гола в игре забил нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

"Ростов" - "Краснодар" - 0:2

Голы: 0:1 – 61 Сулейманов, 0:2 – 68 Сулейманов.

"Ростов" (1-й тайм): Песьяков, Козлов, Алеэсами, Рукас, Хаджикадунич, Глебов, Еременко, Сухомлинов, Байрамян, Тугарев, Тошевски.

"Ростов" (2-й тайм): Бабурин, Павловец, Осипенко, Лангович, Поярков, Норманн, Махатадзе, Гигович, Обухов, Альмквист, Полоз.

"Краснодар": Городов, Рамирес, Кайо, Мартынович (Корнюшин, 84), Смольников, Газинский, Вильена, Кабелла (Байрамян, 82), Классон, Сулейманов, Берг (Сабуа, 82).

Не пропустите: "Зенит" разгромил соперника второй раз за день. | http://soccernews.ru