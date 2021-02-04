Дубль Сулейманова принёс "Краснодару" победу над "Ростовом" в контрольной игре
В рамках подготовки ко второй части сезона "Краснодар" провёл товарищеский матч с "Ростовом".
"Быки" добыли победу со счётом 2:1. Оба гола в игре забил нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.
"Ростов" - "Краснодар" - 0:2
Голы: 0:1 – 61 Сулейманов, 0:2 – 68 Сулейманов.
"Ростов" (1-й тайм): Песьяков, Козлов, Алеэсами, Рукас, Хаджикадунич, Глебов, Еременко, Сухомлинов, Байрамян, Тугарев, Тошевски.
"Ростов" (2-й тайм): Бабурин, Павловец, Осипенко, Лангович, Поярков, Норманн, Махатадзе, Гигович, Обухов, Альмквист, Полоз.
"Краснодар": Городов, Рамирес, Кайо, Мартынович (Корнюшин, 84), Смольников, Газинский, Вильена, Кабелла (Байрамян, 82), Классон, Сулейманов, Берг (Сабуа, 82).
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