Дубль сына Симеоне принес "Кальяри" победу над "Торино" в Серии А

Завершились два матча 4-го тура чемпионата Италии. "Кальяри" на выезде обыграл "Торино" со счетом 3:2. Победу сицилийцам принесли дубль Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, и гол Жоао Педро. В составе "быков" дубль сделал Андреа Белотти. В другом матче "Специя" дома сыграла вничью с "Фиорентиной" со счетом 2:2.

"Торино" Турин – "Кальяри" Кальяри - 2:3 (1:2)

Голы: Белотти, 4 (с пенальти) - 1:0, Жоао Педро, 12 - 1:1, Симеоне, 19 - 1:2, Белотти, 49 - 2:2, Симеоне, 73 - 2:3

"Торино": Сиригу, Родригес (Мурру, 88), Нкулу, Войвода (Синго, 79), Войнович, Линетти (Ансальди, 88), Ринкон, Мейте (Верди, 79), Лукич, Белотти, Бонаццоли.

"Кальяри": Краньо, Валюкевич, Годин, Ликояннис, Дзаппа, Рог (Клаван, 90), Марин, Жоао Педро (Калигара, 85), Нандес, Соттиль (Унас, 84), Симеоне (Паволетти, 76).

"Специя" – "Фиорентина" - 2:2 (1:2)

Голы: Пеццелья, 2 - 0:1, Бираги, 4 - 0:2, Верде, 39 - 1:2, Фариас, 75 - 2:2

"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья (Игор Жулио, 71), Бираги, Бонавентура (Кальехон, 78), Кастровилли (Пульгар, 78), Рибери (Куаме, 86), Амрабат, Касерес, Влахович (Кутроне, 72).

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