Дубль сына Симеоне принес "Кальяри" победу над "Торино" в Серии А

Теги торинокальярифиорентинаспеция

Дубль сына Симеоне принес "Кальяри" победу над "Торино" в Серии А

Завершились два матча 4-го тура чемпионата Италии. "Кальяри" на выезде обыграл "Торино" со счетом 3:2. Победу сицилийцам принесли дубль Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, и гол Жоао Педро. В составе "быков" дубль сделал Андреа Белотти. В другом матче "Специя" дома сыграла вничью с "Фиорентиной" со счетом 2:2.

"Торино" Турин – "Кальяри" Кальяри - 2:3 (1:2)
Голы: Белотти, 4 (с пенальти) - 1:0, Жоао Педро, 12 - 1:1, Симеоне, 19 - 1:2, Белотти, 49 - 2:2, Симеоне, 73 - 2:3

"Торино": Сиригу, Родригес (Мурру, 88), Нкулу, Войвода (Синго, 79), Войнович, Линетти (Ансальди, 88), Ринкон, Мейте (Верди, 79), Лукич, Белотти, Бонаццоли.

"Кальяри": Краньо, Валюкевич, Годин, Ликояннис, Дзаппа, Рог (Клаван, 90), Марин, Жоао Педро (Калигара, 85), Нандес, Соттиль (Унас, 84), Симеоне (Паволетти, 76).

"Специя" – "Фиорентина" - 2:2 (1:2) 
Голы: Пеццелья, 2 - 0:1, Бираги, 4 - 0:2, Верде, 39 - 1:2, Фариас, 75 - 2:2

"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья (Игор Жулио, 71), Бираги, Бонавентура (Кальехон, 78), Кастровилли (Пульгар, 78), Рибери (Куаме, 86), Амрабат, Касерес, Влахович (Кутроне, 72).

Не пропустите: "Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Кротоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА уверенно обыграл "Динамо" в матче РПЛ

ЦСКА уверенно обыграл "Динамо" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов