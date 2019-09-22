Дубль сына Тюрама принес менхенгладбахской "Боруссии" победу над "Фортуной"
В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" добыла победу над "Фортуной".
Двумя голами за хозяев отметился Маркус Тюрам - сын французской легенды Лилиана Тюрама.
"Боруссия М" - "Фортуна" 2:1
Голы: Адамс, 6 - 0:1, Тюрам, 74 - 1:1, Тюрам, 87 - 2:1
"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Янчке (Эльведи, 52), Вендт, Гинтер, Нойхаус, Закария, Бенеш, Херрманн (Раффаэл, 80), Плеа (Тюрам, 67), Эмболо.
"Фортуна": Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Айхан, Циммер (Пледль, 67), Караман, Бодзек, Адамс, Бейкер (Томми, 59), Хоффманн, Ковнацки (Хеннингс, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0