Дубль сына Тюрама принес менхенгладбахской "Боруссии" победу над "Фортуной"

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Дубль сына Тюрама принес менхенгладбахской "Боруссии" победу над "Фортуной"

В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" добыла победу над "Фортуной".

Двумя голами за хозяев отметился Маркус Тюрам - сын французской легенды Лилиана Тюрама.

"Боруссия М" - "Фортуна" 2:1

Голы: Адамс, 6 - 0:1, Тюрам, 74 - 1:1, Тюрам, 87 - 2:1

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Янчке (Эльведи, 52), Вендт, Гинтер, Нойхаус, Закария, Бенеш, Херрманн (Раффаэл, 80), Плеа (Тюрам, 67), Эмболо.

"Фортуна": Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Айхан, Циммер (Пледль, 67), Караман, Бодзек, Адамс, Бейкер (Томми, 59), Хоффманн, Ковнацки (Хеннингс, 79).

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