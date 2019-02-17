Дубль Тадича помог "Аяксу" одержать крупную победу в чемпионате Нидерландов
В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Бреду" со счетом 5:0. Победу амстердамскому клубу принесли голы Душана Тадича (дубль), Каспера Дольберга, Хакима Зийеха и автогол Жервана Кастанера.
Благодаря этой победе "Аякс" сократил отставание от лидирующего ПСВ до четырех очков. "Бреда" по-прежнему занимает последнее место в таблице Эредивизии.
"Аякс" - "Бреда" - 5:0 (1:0)
Голы: Тадич, 38 (с пенальти), Дольберг, 53 - 2:0, Кастанер, 59 (автогол) - 3:0, Тадич, 67 - 4:0, Зийех, 71 - 5:0
"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико (Эккеленкамп, 73), де Йонг, ван де Бек, Шене (Дольберг, 46), Нерес, Зийех, Тадич (Велтман, 73)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|22
|57
|2
|Аякс
|22
|53
|3
|Фейеноорд
|21
|42
|4
|АЗ
|22
|40
|5
|Витесс
|22
|33
|6
|Хераклес
|22
|32
|7
|Утрехт
|21
|29
|8
|ВВВ Венло
|22
|29
|9
|АДО Ден Хааг
|22
|27
|10
|Фортунна Ситтард
|22
|26
|11
|Виллем II
|22
|25
|12
|Зволле
|22
|25
|13
|Гронинген
|21
|24
|14
|Эммен
|21
|24
|15
|Херенвен
|22
|24
|16
|Эксельсиор
|21
|22
|17
|Де Графсхап
|21
|18
|18
|НАК Бреда
|22
|16