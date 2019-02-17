Дубль Тадича помог "Аяксу" одержать крупную победу в чемпионате Нидерландов

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Бреду" со счетом 5:0. Победу амстердамскому клубу принесли голы Душана Тадича (дубль), Каспера Дольберга, Хакима Зийеха и автогол Жервана Кастанера.

Благодаря этой победе "Аякс" сократил отставание от лидирующего ПСВ до четырех очков. "Бреда" по-прежнему занимает последнее место в таблице Эредивизии.

"Аякс" - "Бреда" - 5:0 (1:0)

Голы: Тадич, 38 (с пенальти), Дольберг, 53 - 2:0, Кастанер, 59 (автогол) - 3:0, Тадич, 67 - 4:0, Зийех, 71 - 5:0

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико (Эккеленкамп, 73), де Йонг, ван де Бек, Шене (Дольберг, 46), Нерес, Зийех, Тадич (Велтман, 73)

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