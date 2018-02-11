Дубль Тикиньо принес "Порту" крупную победу над "Чавесом"

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Дубль Тикиньо принес "Порту" крупную победу над "Чавесом"

В матче 22-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде разгромил "Чавес". Дублем отметился Тикиньо, еще по голу на счету Муссы Мареги и Серхио Оливейры.

"Чавес" - "Порту" - 0:4 (0:2)
Голы: Тикиньо, 14 - 0:1, Тикиньо, 28 - 0:2, Марега, 57 - 0:3, Оливейра, 90+1 - 0:4

"Порту": Са, Теллес, Рейес, Фелипе, Перейра, Отавио (Торрес, 68), Оливейра, Эррера, Корона (Перейра, 73), Тикиньо, Марега (Уорис, 62)

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