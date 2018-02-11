Дубль Тикиньо принес "Порту" крупную победу над "Чавесом"
В матче 22-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде разгромил "Чавес". Дублем отметился Тикиньо, еще по голу на счету Муссы Мареги и Серхио Оливейры.
"Чавес" - "Порту" - 0:4 (0:2)
Голы: Тикиньо, 14 - 0:1, Тикиньо, 28 - 0:2, Марега, 57 - 0:3, Оливейра, 90+1 - 0:4
"Порту": Са, Теллес, Рейес, Фелипе, Перейра, Отавио (Торрес, 68), Оливейра, Эррера, Корона (Перейра, 73), Тикиньо, Марега (Уорис, 62)
Не пропустите: "Бенфика" взяла верх над "Портимоненсе" и другие результаты 22-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|21
|55
|2
|Бенфика
|22
|53
|3
|Спортинг Лиссабон
|22
|53
|4
|Брага
|22
|46
|5
|Рио Аве
|22
|36
|6
|Дешпортиво Чавес
|22
|30
|7
|Боавишта
|22
|30
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|29
|9
|Маритиму
|22
|29
|10
|КД Тондела
|22
|25
|11
|Портимоненсе
|22
|24
|12
|Пасуш де Феррейра
|22
|21
|13
|Белененсиш
|22
|21
|14
|Фейренсе
|22
|20
|15
|Дешпортиво Авеш
|22
|20
|16
|Морейренсе ФК
|21
|19
|17
|Витория Сетубал
|22
|18
|18
|Эшторил
|20
|18