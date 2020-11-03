Дубль Тилеманса помог "Лестеру" обыграть "Лидс" в АПЛ

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Дубль Тилеманса помог "Лестеру" обыграть "Лидс" в АПЛ

"Лестер" на выезде обыграл "Лидс" в матче 7-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Юри Тилеманс, форвард Джейми Варди забил гол и сделал голевую передач.

"Лидс" - "Лестер" - 1:4 (0:2)

Голы: Барнс, 2 - 0:1, Тилеманс, 21 - 0:2, Даллас, 48 - 1:2, Варди, 76 - 1:3, Тилеманс, 90+1 (с пенальти) - 1:4.

"Лидс": Меллье, Купер, Даллас (Алиоски, 81), Кох, Эйлинг, Пабло Эрнандес (Робертс, 67), Клих, Шеклтон (Поведа, 46), Бэмфорд, Элдер Кошта, Харрисон.

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Фофана, Джастин, Томас, Олбрайтон, Менди, Прат (Мэддисон, 63), Тилеманс, Барнс (Дженгиз Юндер, 71), Варди (Морган, 85).

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Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура

Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура

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