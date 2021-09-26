Дубль Тиля принес "Фейеноорду" победу в матче Эредивизии

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Дубль Тиля принес "Фейеноорду" победу в матче Эредивизии

Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на своем поле обыграл НЕК со счетом 5:3.

Победу роттердамцам принесли дубль Гуса Тиля, который арендован у "Спартака", а также голы Оркуна Кекчю, Луиса Синистерры и Сирила Дессерса. У гостей отличились Магнус Маттссон, Кас Одентал и Калвин Вердонк.

"Фейеноорд", набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 10 очками остался на седьмой позиции.

"Фейеноорд" - НЕК - 5:3 (2:2)
Голы: Кекчю, 14 (с пенальти) - 1:0, Синистерра, 17 - 2:0, Маттссон, 32 - 2:1, Одентал, 44 - 2:2, Вердонк, 74 - 2:3, Тиль, 80 - 3:3, Тиль, 89 - 4:3, Дессерс, 90+2 - 5:3

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