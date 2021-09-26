Дубль Тиля принес "Фейеноорду" победу в матче Эредивизии
Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на своем поле обыграл НЕК со счетом 5:3.
Победу роттердамцам принесли дубль Гуса Тиля, который арендован у "Спартака", а также голы Оркуна Кекчю, Луиса Синистерры и Сирила Дессерса. У гостей отличились Магнус Маттссон, Кас Одентал и Калвин Вердонк.
"Фейеноорд", набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 10 очками остался на седьмой позиции.
"Фейеноорд" - НЕК - 5:3 (2:2)
Голы: Кекчю, 14 (с пенальти) - 1:0, Синистерра, 17 - 2:0, Маттссон, 32 - 2:1, Одентал, 44 - 2:2, Вердонк, 74 - 2:3, Тиль, 80 - 3:3, Тиль, 89 - 4:3, Дессерс, 90+2 - 5:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23