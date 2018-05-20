Дубль Торреса в прощальном матче: "Атлетико" сыграл вничью с "Эйбаром"
В матче 38-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле разошелся миром с "Эйбаром". Дублем у "матрасников" отличился Фернандо Торрес, который провел последний матч за клуб. У гостей голы на счету Кике Гарсии и Рубена Пеньи. "Атлетико" завершил сезон на втором месте", "Эйбар" финишировал на девятой позиции.
"Атлетико" – "Эйбар" - 2:2 (1:1)
Голы: Кике, 35 - 0:1, Торрес, 42 - 1:1, Торрес, 60 - 2:1, Пенья, 70 - 2:2
"Атлетико": Облак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Сауль, Габи, Коке (Гризманн, 59), Витоло (Хименес, 66), Корреа (Диего Коста, 59), Торрес.
"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Ломбан (Арбилья, 66), Хосе Анхель, Пенья, Эскаланте, Дани Гарсия, Жордан, Иван Алехо (Шарлес, 78), Орельяна, Кике (Рехис, 90).
Удаление: Люка Эрнандес (63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20