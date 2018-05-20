Дубль Торреса в прощальном матче: "Атлетико" сыграл вничью с "Эйбаром"

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле разошелся миром с "Эйбаром". Дублем у "матрасников" отличился Фернандо Торрес, который провел последний матч за клуб. У гостей голы на счету Кике Гарсии и Рубена Пеньи. "Атлетико" завершил сезон на втором месте", "Эйбар" финишировал на девятой позиции.

"Атлетико" – "Эйбар" - 2:2 (1:1)

Голы: Кике, 35 - 0:1, Торрес, 42 - 1:1, Торрес, 60 - 2:1, Пенья, 70 - 2:2

"Атлетико": Облак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Сауль, Габи, Коке (Гризманн, 59), Витоло (Хименес, 66), Корреа (Диего Коста, 59), Торрес.

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Ломбан (Арбилья, 66), Хосе Анхель, Пенья, Эскаланте, Дани Гарсия, Жордан, Иван Алехо (Шарлес, 78), Орельяна, Кике (Рехис, 90).

Удаление: Люка Эрнандес (63).

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