Дубль Трезеге принес "Астон Вилле" победу над "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" добилась победы над "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Победу бирмингескому клубу принес дубль Махмуда Хассана по прозвищу Трезеге.

Благодаря победе "Астон Вилла" поднялась на 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" остался на 14-й позиции.

"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (1:0)

Голы: Трезеге, 45 - 1:0, Трезеге, 59 - 2:0

"Астон Вилла": Рейна, Конса, Мингз, Тэйлор (Таргетт, 37), Аль-Мухаммади, Дуглас Луис, Хурихэйн, Грилиш, Макгинн, Трезеге, Саматта.

"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Уорд, Сако, Дэнн, Макартур (Маккарти, 46), Миливоевич, Куяте (Ридевалд, 65), Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 65).

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