Дубль Трезеге принес "Астон Вилле" победу над "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" добилась победы над "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Победу бирмингескому клубу принес дубль Махмуда Хассана по прозвищу Трезеге.
Благодаря победе "Астон Вилла" поднялась на 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" остался на 14-й позиции.
"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (1:0)
Голы: Трезеге, 45 - 1:0, Трезеге, 59 - 2:0
"Астон Вилла": Рейна, Конса, Мингз, Тэйлор (Таргетт, 37), Аль-Мухаммади, Дуглас Луис, Хурихэйн, Грилиш, Макгинн, Трезеге, Саматта.
"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Уорд, Сако, Дэнн, Макартур (Маккарти, 46), Миливоевич, Куяте (Ридевалд, 65), Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 65).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18