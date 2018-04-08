Дубль Уэлбека приносит "Арсеналу" победу над "Саутгемптоном"

"Арсенал" в матче 33 тура АПЛ встретился с аутсайдером чемпионата "Саутгемптоном". Арсен Венгер немного разбавил состав, так как "канониры" играли на этой неделе в Лиге Европы, поэтому на поле появились несколько игроков из резерва. Это дало о себе знать, в некоторых моментах оборона "Арсенала" играла не лучшим образом, что позволило "Саутгемптону" забить гол уже в дебюте матча. Сначала Чемберс вынес мяч из пустых ворот после удара Уорд-Проуса, но уже через 10 минут Лонг зажёг свою фамилию на табло. Седрик выиграл борьбу на фланге у Колашинаца, прострелил в штрафную, там Мустафи не уследил за Лонгом, который переправил мяч в сетку. Не лучшим образом в этом эпизоде сыграл и Чех.

"Арсенал" сумел отыграться еще до перерыва и даже выйти вперед. Оба гола сделал Уэлбек, сначала Дэнни отдал пас пяткой на Обамеянга, а тот переиграл Маккарти, а через девять минут Уэлбек получил мяч на краю штрафной, сместился в центр, а затем точно пробил в угол.

"Канониры" обрели уверенность в своих силах и продолжили атаковать. В начале второго тайма Маккарти спас свою команду после выстрела Джаки, затем вратарь отразил удар Ивоби.

"Саутгемптон" на это ответил моментами Хойберга и Худта. Датчанин пробил с дальней дистанции, но Чех мяч парировал, а затем голландец выиграл воздух у Мустафи и расстреливал ворота, но Эльнени вынес мяч с ленточки.

Тренерский штаб гостей решил бросить все силы в атаку, выпустив Остина, который первым же касанием сравнял счет. Седрик на фланге обыграл Колашинаца, откатил мяч на Чарли, а тот отправил игровой снаряд в сетку. Однако все же последнее слово сегодня осталось за Уэлбеком. Форвард "Арсенала" сначала из убойной позиции пробил по воробьям, но уже через минуту исправился, замкнув передачу Ивоби.

В концовке закипели страсти. Стивенс подрался с Уилширом, также включился Эльнени. В итоге это влилось в два удаления.

"Арсенал" – "Саутгемптон" 3:2

Голы: Лонг, 17 – 0:1; Обамеянг, 29 – 1:1; Уэлбек, 38 – 2:1; Остин, 74 – 2:2; Уэлбек, 81 – 3:2.

"Арсенал": Чех, Бельерин (Холдинг, 77), Мустафи, Чемберс, Колашинац, Эльнени, Джака, Ивоби, Нельсон (Уилшир, 64), Уэлбек, Обамеянг (Лаказетт, 71).

"Саутгемптон": Маккарти, Седрик, Стивенс, Худт, Бернард, Есида (Остин, 72), Ромеу, Тадич, Уорд-Проуз, Хойбьерг, Лонг (Симс, 80).

Удаление: Эльнени, 90 - Стивенс, 90

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru