Дубль Уильямса принес "Атлетику" победу над "Севильей"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Атлетик" одержал победу на "Севильей". Победу баскскому клубу принес нападающий Иньяки Уильямс, который оформил дубль.

АТЛЕТИК - СЕВИЛЬЯ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Эта победа позволила "Атлетику" оторваться от зоны вылета и выйти на 16 место. "Севилья" осталась на третьей позиции.

"Атлетик" – "Севилья" - 2:0 (1:0)

Голы: Уильямс, 23 - 1:0, Уильямс, 84 - 2:0

"Атлетик": Эррерин, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Де Маркос (Ибаи Гомес, 65), Кордоба, Беньят (Сан Хосе, 71), Муниаин, Дани Гарсия, Капа, Уильямс.

"Севилья": Вацлик, Кьер, Гомес, Эскудеро (Промес, 70), Ньяньон, Банега, Навас, Меса (Мунир, 79), Сарабия, Андре Силва, Бен-Йеддер.

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