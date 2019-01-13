Дубль Уильямса принес "Атлетику" победу над "Севильей"
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Атлетик" одержал победу на "Севильей". Победу баскскому клубу принес нападающий Иньяки Уильямс, который оформил дубль.
АТЛЕТИК - СЕВИЛЬЯ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
Эта победа позволила "Атлетику" оторваться от зоны вылета и выйти на 16 место. "Севилья" осталась на третьей позиции.
"Атлетик" – "Севилья" - 2:0 (1:0)
Голы: Уильямс, 23 - 1:0, Уильямс, 84 - 2:0
"Атлетик": Эррерин, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Де Маркос (Ибаи Гомес, 65), Кордоба, Беньят (Сан Хосе, 71), Муниаин, Дани Гарсия, Капа, Уильямс.
"Севилья": Вацлик, Кьер, Гомес, Эскудеро (Промес, 70), Ньяньон, Банега, Навас, Меса (Мунир, 79), Сарабия, Андре Силва, Бен-Йеддер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Алавес
|19
|32
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|18
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|19
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|19
|22
|16
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11