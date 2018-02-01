Дубль Уолкотта принес "Эвертону" победу над "Лестером", "Ньюкасл" и "Бернли" разошлись миром

Завершились два матча 25-го тура чемпионата Англии. "Эвертон" дома победил "Лестер" благодаря дублю новичка команды Тео Уолкотта. "Ньюкасл" на своем поле упустил победу над "Бернли".

"Эвертон" – "Лестер" - 2:1 (2:0)

Голы: Уолкотт, 25 - 1:0, Уолкотт, 39 - 2:0, Варди, 71 (с пенальти) - 2:1

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Коулмэн, Мартина, Джагелка, Дэвис, Гуйе, Сигурдссон (Кэлверт-Льюин, 82), Уолкотт, Ньяссе (Уильямс, 88), Руни (Шнайдерлин, 81).

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Магуайр, Драгович, Олбрайтон, Амарти (Фукс, 74), Джеймс, Ндиди, Грэй (Ихеаначо, 75), Варди, Окадзаки (Диабате, 58).

"Ньюкасл" - "Бернли" - 1:1 (0:0)

Голы: Ласселс, 65 - 1:0, Воукс, 85 - 1:1

"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Ритчи, 72), Атсу (Мерфи, 64), Диаме, Мерино, Йедлин, Перес (Гэйл, 85), Хоселу.

"Бернли": Поуп, Лонг, Тэйлор, Бардсли, Ми, Вествуд (Воукс, 70), Корк, Хендрик, Арфилд (Леннон, 60), Гудмундссон (Нкуду, 83), Барнс.

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