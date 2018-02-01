Дубль Уолкотта принес "Эвертону" победу над "Лестером", "Ньюкасл" и "Бернли" разошлись миром
Завершились два матча 25-го тура чемпионата Англии. "Эвертон" дома победил "Лестер" благодаря дублю новичка команды Тео Уолкотта. "Ньюкасл" на своем поле упустил победу над "Бернли".
"Эвертон" – "Лестер" - 2:1 (2:0)
Голы: Уолкотт, 25 - 1:0, Уолкотт, 39 - 2:0, Варди, 71 (с пенальти) - 2:1
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Коулмэн, Мартина, Джагелка, Дэвис, Гуйе, Сигурдссон (Кэлверт-Льюин, 82), Уолкотт, Ньяссе (Уильямс, 88), Руни (Шнайдерлин, 81).
"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Магуайр, Драгович, Олбрайтон, Амарти (Фукс, 74), Джеймс, Ндиди, Грэй (Ихеаначо, 75), Варди, Окадзаки (Диабате, 58).
"Ньюкасл" - "Бернли" - 1:1 (0:0)
Голы: Ласселс, 65 - 1:0, Воукс, 85 - 1:1
"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Ритчи, 72), Атсу (Мерфи, 64), Диаме, Мерино, Йедлин, Перес (Гэйл, 85), Хоселу.
"Бернли": Поуп, Лонг, Тэйлор, Бардсли, Ми, Вествуд (Воукс, 70), Корк, Хендрик, Арфилд (Леннон, 60), Гудмундссон (Нкуду, 83), Барнс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
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|Сток Сити
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|23
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