Дубль Вагнера Лава помог "Бешикташу" сокрушить "Карабюкспор" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции

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Дубль Вагнера Лава помог "Бешикташу" сокрушить "Карабюкспор" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим разгромную домашнюю победу "Бешикташа" над "Карабюкспором".

"Гёзтепе" – "Османлыспор" - 3:3

Голы: Ба, 23 - 1:0, Гуффран, 35 - 2:0, Хурмаджи, 43 - 2:1, Цикалеши, 59 - 2:2, Каштру, 84 - 3:2, Цикалеши, 90 (пенальти) - 3:3.


"Генчлербирлиги" – "Трабзонспор" - 0:0


"Бешикташ" – "Карабюкспор" - 5:0

Голы: Пепе, 14 - 1:0, Талиска, 27 - 2:0, Вагнер Лав, 59 - 3:0, Талиска, 83 - 4:0, Вагнер Лав, 90 - 5:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Генюль, Пепе, Медель, Адриано, Хатчинсон, Озъякуп (Вида, 56), Куарежма, Талиска, Бабел (Ленс, 76), Негредо (Вагнер Лав, 56).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 20 43
2 Галатасарай 20 41
3 Бешикташ 21 40
4 Фенербахче 20 38
5 Кайсериспор 20 34
6 Трабзонспор 21 33
7 Гёзтепе АС Измир 21 33
8 Сивасспор 20 30
9 Малатия Беледийеспор 21 27
10 Бурсаспор 20 26
11 Касимпаса 21 26
12 Генчлербирлиги 21 22
13 Аланьяспор 20 21
14 Акхисар Беледийе ГС 20 21
15 Антальяспор 20 21
16 Османлыспор 21 19
17 Коньяспор 20 17
18 Карабюкспор 21 12
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