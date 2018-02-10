Дубль Вагнера Лава помог "Бешикташу" сокрушить "Карабюкспор" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим разгромную домашнюю победу "Бешикташа" над "Карабюкспором".

"Гёзтепе" – "Османлыспор" - 3:3

Голы: Ба, 23 - 1:0, Гуффран, 35 - 2:0, Хурмаджи, 43 - 2:1, Цикалеши, 59 - 2:2, Каштру, 84 - 3:2, Цикалеши, 90 (пенальти) - 3:3.



"Генчлербирлиги" – "Трабзонспор" - 0:0



"Бешикташ" – "Карабюкспор" - 5:0

Голы: Пепе, 14 - 1:0, Талиска, 27 - 2:0, Вагнер Лав, 59 - 3:0, Талиска, 83 - 4:0, Вагнер Лав, 90 - 5:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Генюль, Пепе, Медель, Адриано, Хатчинсон, Озъякуп (Вида, 56), Куарежма, Талиска, Бабел (Ленс, 76), Негредо (Вагнер Лав, 56).

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