Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"

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Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Реал" добыл выездную победу над "Уэской".

Благодаря победе "Реал" сместил "Барселону" со второго места. "Уэска" по-прежнему идет последней.

"Уэска" - "Реал" 1:2

Голы: Галан, 48 - 1:0, Варан, 55 - 1:1, Варан, 84 - 1:2

"Уэска": Альваро Фернандес, Галан, Сиовас, Пулидо, Маффео, Думбия (Онтиверос, 73), Микель Рико (Хуан Карлос, 86), Сеоане, Сильва (Феррейро, 86), Окадзаки (Дани Эскриче, 62), Рафа Мир.

"Реал": Куртуа, Варан, Менди (Марвин, 78), Одриосола (Марсело, 67), Начо, Модрич, Кроос, Асенсио, Каземиро, Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 78), Бензема.

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