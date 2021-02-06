Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"
В рамках 22-го тура испанской Примеры "Реал" добыл выездную победу над "Уэской".
Благодаря победе "Реал" сместил "Барселону" со второго места. "Уэска" по-прежнему идет последней.
"Уэска" - "Реал" 1:2
Голы: Галан, 48 - 1:0, Варан, 55 - 1:1, Варан, 84 - 1:2
"Уэска": Альваро Фернандес, Галан, Сиовас, Пулидо, Маффео, Думбия (Онтиверос, 73), Микель Рико (Хуан Карлос, 86), Сеоане, Сильва (Феррейро, 86), Окадзаки (Дани Эскриче, 62), Рафа Мир.
"Реал": Куртуа, Варан, Менди (Марвин, 78), Одриосола (Марсело, 67), Начо, Модрич, Кроос, Асенсио, Каземиро, Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 78), Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14