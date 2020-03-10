Дубль Варди принес "Лестеру" крупную победу над "Астон Виллой"

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Дубль Варди принес "Лестеру" крупную победу над "Астон Виллой"

В 29-м туре чемпионата Англии "Лестер" разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:0. Победу "лисам" принесли дубли Харви Барнса и Джейми Варди.

"Лестер" остался на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Астон Вилла" по-прежнему находится в зоне вылета на 19-й позиции.

"Лестер" – "Астон Вилла" - 4:0 (1:0)
Голы: Барнс, 40 - 1:0, Варди, 63 (с пенальти) - 2:0, Варди, 79 - 3:0, Барнс, 85 - 4:0

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Джастин, Эванс, Прат (Тилеманс, 76), Ндиди (Менди, 83), Мэддисон, Барнс, Олбрайтон, Ихеаначо (Варди, 59).

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