Дубль Варди принес "Лестеру" крупную победу над "Астон Виллой"
В 29-м туре чемпионата Англии "Лестер" разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:0. Победу "лисам" принесли дубли Харви Барнса и Джейми Варди.
"Лестер" остался на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Астон Вилла" по-прежнему находится в зоне вылета на 19-й позиции.
"Лестер" – "Астон Вилла" - 4:0 (1:0)
Голы: Барнс, 40 - 1:0, Варди, 63 (с пенальти) - 2:0, Варди, 79 - 3:0, Барнс, 85 - 4:0
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Джастин, Эванс, Прат (Тилеманс, 76), Ндиди (Менди, 83), Мэддисон, Барнс, Олбрайтон, Ихеаначо (Варди, 59).
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|27
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|5
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|27
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|Бернли
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|27
|36
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|Саутгемптон
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|31
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|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|24
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|27
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