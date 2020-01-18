Дубль Вернера помог "Лейпцигу" обыграть "Унион Берлин"

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Дубль Вернера помог "Лейпцигу" обыграть "Унион Берлин"

"Лейпциг" обыграл "Унион Берлин" в матче 18-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев дубль оформил форвард Тимо Вернер.

"РБ Лейпциг" - "Унион Б" - 3:1 (0:1)

Голы: Бюльтер, 10 - 0:1, Вернер, 51 - 1:1, Забитцер, 57 - 2:1, Вернер, 83 - 3:1.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Айдара, 79), Адамс (Ильзанкер, 86), Шик (Поульсен, 68), Вернер.

"Унион Б": Гикевич, Суботич, Паренсен (Польтер, 82), Фридрих, Ленц, Гентнер, Андрих, Рюерсон, Андерссон (Уджа, 75), Ингвартсен (Юнус Малли, 71), Бюльтер.

В турнирной таблице Бундеслиги "Лейпциг" занимает 1 место, имея в активе 40 баллов.

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