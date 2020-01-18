Дубль Вернера помог "Лейпцигу" обыграть "Унион Берлин"
"Лейпциг" обыграл "Унион Берлин" в матче 18-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев дубль оформил форвард Тимо Вернер.
"РБ Лейпциг" - "Унион Б" - 3:1 (0:1)
Голы: Бюльтер, 10 - 0:1, Вернер, 51 - 1:1, Забитцер, 57 - 2:1, Вернер, 83 - 3:1.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Айдара, 79), Адамс (Ильзанкер, 86), Шик (Поульсен, 68), Вернер.
"Унион Б": Гикевич, Суботич, Паренсен (Польтер, 82), Фридрих, Ленц, Гентнер, Андрих, Рюерсон, Андерссон (Уджа, 75), Ингвартсен (Юнус Малли, 71), Бюльтер.
В турнирной таблице Бундеслиги "Лейпциг" занимает 1 место, имея в активе 40 баллов.
А еще: Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"| http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью
-
Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас"
-
"Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги
-
Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"
-
Хавбек ЦСКА Тикнизян продолжит карьеру в "Авангарде"
Лента новостей
-
"Фиорентина" на выезде обыграла "Наполи" в матче Серии А
-
Лэмпард прокомментировал поражение от "Ньюкасла"
-
Fanatik: Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре"
-
Холанд прокомментировал свой дебютный матч в составе "Боруссии"
-
Матч "Осасуна" и "Вальядолид" закончился миром
-
Каземиро подвел итоги победного матча с "Севильей"
-
1
"Ньюкасл" обыграл "Челси" на четвертой добавленной минуте
-
Дубль Вернера помог "Лейпцигу" обыграть "Унион Берлин"
-
Малком забил первый гол за "Зенит" на сборах в Катаре
-
Анчелотти подвел итоги матча с "Вест Хэмом"
-
"Сассуоло" обыграл "Торино" в домашнем матче Серии А
-
Артета прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Шеффилдом"
-
Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала"
-
"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью
-
Линекер уверен, что "Ливерпуль" станет победителем АПЛ в сезоне-2019/20
-
Гвардиола: "Пэлас" не создал ничего особенного, но заработал очко"
-
"Вулверхэмптон" переиграл "Саутгемптон", уступая 0:2
-
1
Тухель: "Есть много слов, чтобы описать Неймара. Он лидер ПСЖ"
-
1
Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас"
-
"Оренбург" проиграл "Словану" в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Фрайбург
|18
|29
|7
|Байер Леверкузен
|17
|28
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|17
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|17
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|17
|12