Дубль вице-чемпиона мира принес "Хоффенхайму" победу в матче Бундеслиги
В матче 25-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" обыграл "Нюрнберг" со счетом 2:1. Победу хозяевам принес дубль хорватского нападающего Андрея Крамарича. У гостей отличился Ханно Беренс.
Благодаря победе "Хоффенхайм" вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, "Нюрнберг" остался на последней, 18-й позиции.
"Хоффенхайм" – "Нюрнберг" - 2:1 (1:0)
Голы: Крамарич, 25 (с пенальти) - 1:0, Беренс, 61 - 1:1, Крамарич, 78 - 2:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Пош (Салаи, 69), Шульц, Амири (Битенкур, 72), Гриллич, Фогт, Бельфодиль (Отто, 86), Жоэлинтон, Крамарич.
"Нюрнберг": Матения, Валентини (Тилльманн, 52), Эвертон, Ляйбольд, Мюль, Беренс, Левен, Эррас, Керк (Бауэр, 38), Кубо (Егер, 76), Исхак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Вердер Бремен
|25
|36
|9
|Герта
|25
|35
|10
|Хоффенхайм
|24
|34
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13