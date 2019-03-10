Дубль вице-чемпиона мира принес "Хоффенхайму" победу в матче Бундеслиги

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Дубль вице-чемпиона мира принес "Хоффенхайму" победу в матче Бундеслиги

 

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" обыграл "Нюрнберг" со счетом 2:1. Победу хозяевам принес дубль хорватского нападающего Андрея Крамарича. У гостей отличился Ханно Беренс.

Благодаря победе "Хоффенхайм" вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, "Нюрнберг" остался на последней, 18-й позиции.

"Хоффенхайм" – "Нюрнберг" - 2:1 (1:0)
Голы: Крамарич, 25 (с пенальти) - 1:0, Беренс, 61 - 1:1, Крамарич, 78 - 2:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Пош (Салаи, 69), Шульц, Амири (Битенкур, 72), Гриллич, Фогт, Бельфодиль (Отто, 86), Жоэлинтон, Крамарич.

"Нюрнберг": Матения, Валентини (Тилльманн, 52), Эвертон, Ляйбольд, Мюль, Беренс, Левен, Эррас, Керк (Бауэр, 38), Кубо (Егер, 76), Исхак.

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