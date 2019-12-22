Дубль Виллиана принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом"

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Дубль Виллиана принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом"

В 18-м туре АПЛ "Челси" в лондонском дерби обыграл "Тоттенхэм".

"Аристократы" по-прежнему занимают четвертое место, а "шпоры" - седьмое.

"Тоттенхэм" - "Челси" 0:2

Голы: Виллиан, 12 - 0:1, Виллиан (пен), 45 - 0:2

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Вертонген (Роуз, 74), Дайер (Эриксен, 46), Алли, Сиссоко, Лукас Моура (Ндомбеле, 74), Сон Хын Мин, Кейн.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Джеймс, 80), Томори, Зума, Алонсо, Маунт, Ковачич (Жоржиньо, 68), Виллиан, Канте, Рюдигер, Абрахам (Батшуайи, 80).

Удаление: Сон Хын Мин (62).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Фрэнк,красава!Правильную схему выбрал,можно ее ожидать в качестве второй запасной

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Фрэнк,красава!Правильную схему выбрал,можно ее ожидать в качестве второй запасной

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крoш
крoш

Дмитрияка Владимиряка: "Лемард унизил португальского Автобусника!"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хто тахой лемард?

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zenden 1985
zenden 1985

тот кто врядли.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты прав!Лемар вряд ли останется в Атлетико

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zenden 1985
zenden 1985

)))) короче будешь "вряд ли").

крoш
крoш

Лемпард - клава не отбила

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