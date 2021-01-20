Дубль Виллиана Жозе вывел "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Кубка Испании

Теги реал сосьедадкордоба

Дубль Виллиана Жозе вывел "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Кордобу" со счетом 2:0. Победу баскскому клубу принес дубль Виллиана Жозе.

"Кордоба" – "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:0)
Голы: Виллиан Жозе, 57 - 0:1, Виллиан Жозе, 84 - 0:2

"Реал Сосьедад": Ремиро, Саньян (Субельдия, 79), Элустондо (Ле Норман, 69), Муньос, Сальдуа, Лопес (Ойарсабаль, 68), Ильярраменди (Гуриди, 46), Меркеланс, Субименди, 

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