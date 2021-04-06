Дубль Винисиуса принес "Реалу" яркую победу над "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Дубль Винисиуса принес "Реалу" яркую победу над "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. 

Победу королевскому клубу принесли дубль Винисиуса Жуниора и гол Марко Асенсио. В составе гостей отличился Мохамед Салах.

"Реал" Испания – "Ливерпуль" Англия - 3:1 (2:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 27 - 1:0, Асенсио, 36 - 2:0, Салах, 51 - 2:1, Винисиус Жуниор, 65 - 3:1

"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Васкес, Модрич, Каземиро, Асенсио (Вальверде, 70), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Робертсон, Кабак (Фирмино, 81), Мане, Вейналдум, Диогу Жота (Шакири, 81), Фабиньо, Салах, Кейта (Тиаго Алькантара, 42).

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