Дубль Влашича принёс ЦСКА победу над ЛАСК в товарищеском матче

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Дубль Влашича принёс ЦСКА победу над ЛАСК в товарищеском матче

В Испании состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и клубом ЛАСК из Линца.

Победу в этом поединке одержала российская команда благодаря дублю Николы Влашича.

ЦСКА - ЛАСК - 2:1

Голы: Влашич, 16 - 1:0, Балич, 60 - 1:1, Влашич, 88 - 2:1.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.

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