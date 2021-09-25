Дубль Яремчука принес "Бенфике" победу в чемпионате Португалии

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Дубль Яремчука принес "Бенфике" победу в чемпионате Португалии

Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде обыграла "Виторию Гимарайнш" со счетом 3:1.

Победу "орлам" принесли дубль Романа Яремчука и гол Жоау Мариу. У хозяев отличился Бруно.

"Бенфика", набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Витория Гимарайнш" с семью очками занимает 10-ю позицию.

"Витория Гимарайнш" - "Бенфика" - 1:3 (0:2)

Голы: Яремчук, 30 - 0:1, Яремчук, 41 - 0:2, Мариу, 73 - 0:3, Бруно, 8 - 1:3

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Диаш, 88), Мариу (Мейте, 76), Вайгль (Фернандеш, 76), Лацаро, Силва (Эвертон, 87), Нуньес, Яремчук (Пицци, 66).

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