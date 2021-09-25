Дубль Яремчука принес "Бенфике" победу в чемпионате Португалии
Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде обыграла "Виторию Гимарайнш" со счетом 3:1.
Победу "орлам" принесли дубль Романа Яремчука и гол Жоау Мариу. У хозяев отличился Бруно.
"Бенфика", набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Витория Гимарайнш" с семью очками занимает 10-ю позицию.
"Витория Гимарайнш" - "Бенфика" - 1:3 (0:2)
Голы: Яремчук, 30 - 0:1, Яремчук, 41 - 0:2, Мариу, 73 - 0:3, Бруно, 8 - 1:3
"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Диаш, 88), Мариу (Мейте, 76), Вайгль (Фернандеш, 76), Лацаро, Силва (Эвертон, 87), Нуньес, Яремчук (Пицци, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14