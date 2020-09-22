Дубль Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить в Кубке лиги

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Дубль Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить в Кубке лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Вест Хэм" разгромил "Халл" со счетом 5:1. Победу лондонскому клубу принесли дубли Андрея Ярмоленко и Себастьяна Аллера, а также гол Роберта Снодграсса. В составе "тигров" отличился Маллик Уилкс.

"Вест Хэм" – "Халл" - 3:1 (2:0)
Голы: Снодграсс, 18 - 1:0, Аллер, 45 - 2:0, Ярмоленко, 56 (с пенальти) - 3:0, Уилкс, 70 - 3:1, Аллер, 90+1 - 4:1, Ярмоленко, 90+2 - 5:1

"Вест Хэм": Рэндолф, Эшби (Эммануэл, 69), Бальбуэна, Алесе, Джонсон, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Уилшер, Лансини, Ярмоленко, Аллер.

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