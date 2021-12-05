Дубль Йоветича спас "Герту" от поражения в матче со "Штутгартом"
Фото: инстаграм "Герты"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" и "Герта" сыграли вничью со счетом 2:2.
В первом тайме хозяев вывели вперед Омар Мармуш и Филипп Ферстер, но во второй половине гостей от поражения спас дубль Стевана Йоветича.
"Штутгарт", набрав 14 очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 15 очками занимает 14-ю позицию.
"Штутгарт" – "Герта" - 2:2 (2:1)
Голы: Мармуш, 15 - 1:0, Ферстер, 19 - 2:0, Йоветич, 40 - 2:1, Йоветич, 76 - 2:2
"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Соса, Массимо (Тибиди, 46), Эндо, Мангаля (Каразор, 75), Ферстер, Аль-Гаддиуи (Мвумпа, 64), Мармуш.
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Торунарига (Боатенг, 72), Платтенхардт, Дарида, Аскасибар, Рихтер (Штарк, 72), Йоветич, Бельфодиль (Пионтек, 85), Маолида (Эккеленкамп, 63).
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