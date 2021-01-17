Дубль Йовича принес "Айнтрахту" победу над "Шальке"
В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" одержал победу над "Шальке".
Благодаря победе "Айнтрахт" поднялся на седьмое место. "Шальке" по-прежнему последний.
"Айнтрахт" - "Шальке" 3:1
Голы: Андре Силва, 28 - 1:0, Хопп, 29 - 1:1, Йович, 72 - 2:1, Йович, 90 - 3:1
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Йович, 62), Абраам, Хинтереггер (Хрустич, 53), Ндика, Хасебе, Костич, Соу, Баркок (Камада, 79), Юнес (Туре, 79), Андре Силва.
"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Стамбули, Харит (Очипка, 79), Сердар, Раман (Боздоган, 61), Ут, Хопп (Кутуджу, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20