Дубль Йовича принес "Айнтрахту" победу над "Шальке"

Теги айнтрахт франкфуртшальке

Дубль Йовича принес "Айнтрахту" победу над "Шальке"

В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" одержал победу над "Шальке".

Благодаря победе "Айнтрахт" поднялся на седьмое место. "Шальке" по-прежнему последний.

"Айнтрахт" - "Шальке" 3:1

Голы: Андре Силва, 28 - 1:0, Хопп, 29 - 1:1, Йович, 72 - 2:1, Йович, 90 - 3:1

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Йович, 62), Абраам, Хинтереггер (Хрустич, 53), Ндика, Хасебе, Костич, Соу, Баркок (Камада, 79), Юнес (Туре, 79), Андре Силва.

"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Стамбули, Харит (Очипка, 79), Сердар, Раман (Боздоган, 61), Ут, Хопп (Кутуджу, 87).

Читайте также: Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Очередная победа "Баварии", осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига", результативное возвращение Йовича: все результаты 16-го тура Бундеслиги

Очередная победа "Баварии", осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига", результативное возвращение Йовича: все результаты 16-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов