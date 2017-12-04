Дубль Йылмаза принёс "Трабзонспору" крупную победу над "Антальяспором", "Кайсериспор" сильнее "Аланьяспора"

В понедельник в рамках 14-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Трабзонспор" дома разгромил "Антальяспор" благодаря дублю Бурака Йылмаза и голу Даме Н'Дойе, а "Кайсериспор" в гостях одолел "Аланьяспор".

"Трабзонспор" – "Антальяспор" - 3:0

Голы: Йылмаз, 41 - 1:0, Н`Дойе, 58 - 2:0, Йылмаз, 88 - 3:0.



"Аланьяспор" – "Кайсериспор" - 1:2

Голы: Вурал, 21 - 0:1, Лунгу, 63 - 1:1, Булут, 90 - 1:2.

Удаление: Велинтон (73) - "Аланьяспор".

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