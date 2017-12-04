Дубль Йылмаза принёс "Трабзонспору" крупную победу над "Антальяспором", "Кайсериспор" сильнее "Аланьяспора"

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Дубль Йылмаза принёс "Трабзонспору" крупную победу над "Антальяспором", "Кайсериспор" сильнее "Аланьяспора"

В понедельник в рамках 14-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Трабзонспор" дома разгромил "Антальяспор" благодаря дублю Бурака Йылмаза и голу Даме Н'Дойе, а "Кайсериспор" в гостях одолел "Аланьяспор".

"Трабзонспор" – "Антальяспор" - 3:0

Голы: Йылмаз, 41 - 1:0, Н`Дойе, 58 - 2:0, Йылмаз, 88 - 3:0.


"Аланьяспор" – "Кайсериспор" - 1:2

Голы: Вурал, 21 - 0:1, Лунгу, 63 - 1:1, Булут, 90 - 1:2.

Удаление: Велинтон (73) - "Аланьяспор". 

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Команда М О
1 Истанбул ББ 14 30
2 Галатасарай 14 29
3 Фенербахче 14 26
4 Бешикташ 14 26
5 Кайсериспор 14 26
6 Бурсаспор 14 24
7 Гёзтепе АС Измир 14 24
8 Трабзонспор 14 22
9 Акхисар Беледийе ГС 14 19
10 Сивасспор 14 19
11 Касимпаса 14 18
12 Аланьяспор 14 17
13 Малатия Беледийеспор 14 16
14 Антальяспор 14 13
15 Османлыспор 14 11
16 Коньяспор 14 11
17 Генчлербирлиги 14 11
18 Карабюкспор 14 8
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