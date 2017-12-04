Дубль Йылмаза принёс "Трабзонспору" крупную победу над "Антальяспором", "Кайсериспор" сильнее "Аланьяспора"
В понедельник в рамках 14-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Трабзонспор" дома разгромил "Антальяспор" благодаря дублю Бурака Йылмаза и голу Даме Н'Дойе, а "Кайсериспор" в гостях одолел "Аланьяспор".
"Трабзонспор" – "Антальяспор" - 3:0
Голы: Йылмаз, 41 - 1:0, Н`Дойе, 58 - 2:0, Йылмаз, 88 - 3:0.
"Аланьяспор" – "Кайсериспор" - 1:2
Голы: Вурал, 21 - 0:1, Лунгу, 63 - 1:1, Булут, 90 - 1:2.
Удаление: Велинтон (73) - "Аланьяспор".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|14
|30
|2
|Галатасарай
|14
|29
|3
|Фенербахче
|14
|26
|4
|Бешикташ
|14
|26
|5
|Кайсериспор
|14
|26
|6
|Бурсаспор
|14
|24
|7
|Гёзтепе АС Измир
|14
|24
|8
|Трабзонспор
|14
|22
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|14
|19
|10
|Сивасспор
|14
|19
|11
|Касимпаса
|14
|18
|12
|Аланьяспор
|14
|17
|13
|Малатия Беледийеспор
|14
|16
|14
|Антальяспор
|14
|13
|15
|Османлыспор
|14
|11
|16
|Коньяспор
|14
|11
|17
|Генчлербирлиги
|14
|11
|18
|Карабюкспор
|14
|8