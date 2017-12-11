Дубль Жермена принес победу "Марселю" над "Сент-Этьеном"

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Дубль Жермена принес победу "Марселю" над "Сент-Этьеном"

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле разгромил "Сент-Этьен". Дублем в этом поединке отметился Валер Жермен. Еще один гол на счету Лукаса Окампоса. Благодаря этой победе "Марсель" поднялся на четвертое место. "Сент-Этьен" остался на 15-й позиции.

"Марсель" – "Сент-Этьен" - 3:0 (1:0)
Голы: Жермен, 11 - 1:0, Жермен, 71 - 2:0, Окампос, 80 - 3:0

"Марсель": Манданда, Абденнур (Роланду, 64), Рами, Амави, Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 85), Сансон (Окампос, 69), Товен, Пайет, Лопес, Сарр, Жермен.

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Янко, Пьер-Габриэль, Погба (Лакруа, 46), Сельнэс, Пажо, Бамба (Мбенге, 74), Дабо (Вагнер, 81), Монне-Паке, Дьони.

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