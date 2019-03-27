Дубль Жезуса принес Бразилии победу в товарищеском матче с Чехией

Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла команду Чехии со счетом 3:1. Дублем у бразильцев отметился Габриэл Жезус, еще один гол на счету Роберто Фирмино. У чехов отличился Давид Павелка.

Чехия - Бразилия - 1:3 (1:0)

Голы: Павелка, 37 - 1:0, Фирмино, 49 - 1:1, Габриэль Жезус, 83 - 1:2, Габриэль Жезус, 90 - 1:3

Чехия: Павленка, Цоуфал, Сухи, Челюстка (Кудела, 58), Новак (Гебре Селасси, 46), Соучек, Павелка (Крал, 70), Масопуст, Дарида (Фрыдек, 56), Змргал (Янкто, 84), Шик (Выдра, 53)

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Силва, Алекс Сандро, Аллан, Каземиро (Артур, 72), Пакета (Эвертон, 46), Ришарлисон (Нерес, 63), Фирмино (Фабиньо, 87), Коутиньо (Габриэль Жезус, 72)

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