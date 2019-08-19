Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА

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Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА

В заключительном матче 6-го тура РПЛ "Спартак" в рамках московского дерби одержал победу над ЦСКА.

Таким образом, "красно-белые" набрали 11 очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице. "Армейцы" с 10 очками остались на 6-й позиции.

"Спартак" - ЦСКА 2:1

Голы: Жиго, 59 - 1:0, Фернандес, 68 - 1:1, Жиго, 79 - 2:1

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Тил, Зобнин, Гулиев, Бакаев, Шюррле, Ларссон (Мирзов, 72).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 22), Чалов.

Предупреждения: Ларссон (36), Магнуссон (71).   

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