Дубль Жиру принес "Милану" крупную победу в матче Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле разгромил "Кальяри" со счетом 4:1.

Победу миланскому клубу принес дубль Оливье Жиру, а также голы Сандро Тонали и Рафаэла Леау. В составе гостей отличился Алессандро Дейола.

"Милан", набрав шесть очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с одним очком остался на 14-й позиции.

"Милан" – "Кальяри" - 4:1 (4:1)

Голы: Тонали, 12 - 1:0, Дейола, 15 - 1:1, Рафаэл Леау, 17 - 2:1, Жиру, 24 - 3:1, Жиру, 43 (с пенальти) - 4:1

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Салемакерс (Флоренци, 68), Тонали (Беннасер, 68), Жиру (Кастильехо, 90), Рафаэл Леау (Ребич, 68), Браим Диас (Мальдини, 85).

"Кальяри": Радунович, Годин, Чеппителли (Дзаппа, 64), Карбони, Далберт (Ликояннис, 75), Нандес, Стротман (Фариас, 75), Дейола (Перейро, 85), Марин, Жоао Педро, Паволетти (Сетер, 85).

Не пропустите: "Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А. | http://soccernews.ru