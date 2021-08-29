Дубль Жиру принес "Милану" крупную победу в матче Серии А
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле разгромил "Кальяри" со счетом 4:1.
Победу миланскому клубу принес дубль Оливье Жиру, а также голы Сандро Тонали и Рафаэла Леау. В составе гостей отличился Алессандро Дейола.
"Милан", набрав шесть очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с одним очком остался на 14-й позиции.
"Милан" – "Кальяри" - 4:1 (4:1)
Голы: Тонали, 12 - 1:0, Дейола, 15 - 1:1, Рафаэл Леау, 17 - 2:1, Жиру, 24 - 3:1, Жиру, 43 (с пенальти) - 4:1
"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Салемакерс (Флоренци, 68), Тонали (Беннасер, 68), Жиру (Кастильехо, 90), Рафаэл Леау (Ребич, 68), Браим Диас (Мальдини, 85).
"Кальяри": Радунович, Годин, Чеппителли (Дзаппа, 64), Карбони, Далберт (Ликояннис, 75), Нандес, Стротман (Фариас, 75), Дейола (Перейро, 85), Марин, Жоао Педро, Паволетти (Сетер, 85).
Не пропустите: "Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ одержал победу в дебютном матче Месси
-
Названа сумма предстоящего трансфера Влашича в "Вест Хэм"
-
Норман перешел из "Ростова" в клуб АПЛ
-
Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ
Лента новостей
-
"Челси" не смог договориться по трансферу Сауля
-
"Барселона" теряет Роберто и Брэйтуэйта
-
Победы ПСЖ и "Монако", позор "Бордо": результаты 4-го тура чемпионата Франции
-
Позор "Ювентуса", крупные победы "Милана", "Лацио" и "Ромы": результаты 2-го тура Серии А
-
"Рома" Шомуродова разгромила дебютанта Серии А
-
Дубль Жиру принес "Милану" крупную победу в матче Серии А
-
1
ПСЖ одержал победу в дебютном матче Месси
-
"Зенит" нашел замену Азмуну в "Бенфике"
-
Сульшер рассказал, когда Роналду сможет сыграть за "Манчестер Юнайтед"
-
Названа сумма предстоящего трансфера Влашича в "Вест Хэм"
-
"Зенит" может заблокировать переход Азмуна в "Лион": названа причина
-
Норман перешел из "Ростова" в клуб АПЛ
-
Селезнев жестко ответил на вопрос об отсутствии на его футболке эмблемы УАФ
-
Голевое пиршество "Динамо" и осечка "Шахтера": результаты 6-го тура чемпионата Украины
-
1
Уткин отреагировал на победу сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу
-
"Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А
-
Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ
-
Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
-
"Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и возглавил Бундеслигу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17