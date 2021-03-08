Дубли Бэйла и Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Кристал Пэлас"
В Лондоне подошел к концу матч 27 тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас". Встреча получилась захватывающей с большим количеством голов. Гости в первом тайме смогли сдержать натиск "шпор" и даже закончили первую половину встречи и достойным счетом 1:1. Но после перерыва все стало на свои места. Подопечные Моуринью забили 3 безответных гола и добились разгромной победы 4:1. Дублями отметились Харри Кейт и Гарет Бэйл. Причем для валлийца это второй дубль подряд. Всего за последние 6 матчей на счету Бэйла 6 забитых мячей. "Тоттенхэм" поднялся в турнирной таблице на 6 строчку, набрав 45 очков. У "Пэлас" осталось 34 балла и 13 место в чемпионате.
"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" 4:1 (1:1)
Голы: Бэйл, 25 - 1:0, Бентеке, 45+1 - 1:1, Бэйл, 49 - 2:1, Кейн, 52 - 3:1, Кейн, 76 - 4:1
"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Алдервейрелд, Регилон, Санчес, Уинкс (Сиссоко, 70), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бэйл (Ламела, 70), Кейн (Винисиус, 80).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд, Миливоевич, Куяте, Эзе (Заа, 46), Таунсенд (Шлупп, 65), Бентеке (Матета, 74), Айю.
Читайте также: "Тоттенхэм" и "Лестер" ведут борьбу за бразильского защитника| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"
-
"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити"
-
"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас
-
"Атлетико" и "Реал" поделили очки
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 марта
-
"Марсель" вылетел из Кубка Франции от клуба 4-го дивизиона
-
Дубль Инсинье принес победу "Наполи" над "Болоньей"
-
Федун озвучил задачу, которую поставил перед Тедеско на остаток чемпионата
-
Дубли Бэйла и Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Кристал Пэлас"
-
По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"
-
Промес попал с список сборной Нидерландов на мартовские матчи
-
Джеррард выиграл свой первый тренерский трофей. Фанаты "Рейнджерс" высыпали на улицы
-
Гвардиоле понравился матч с "Манчестер Юнайтед", несмотря на поражение
-
Федун ответил на вопрос о должности Заремы Салиховой
-
Мусаев высказался о матче со "Спартаком" и ответил на вопрос об отставке
-
"Реал Сосьедад" минимально победил "Леванте"
-
"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги
-
Федун не отрицает, что Тедеско может остаться
-
Спортивный директор "Тамбова" прокомментировал результат матча с "Динамо"
-
Бензема подвел итоги матча с "Атлетико"
-
"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити"
-
"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас
-
Каррагер о "Ливерпуле": "Такая игра неприемлема"
-
Легендарный игрок "Спартака" высказался о значении Промеса для комнады
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18