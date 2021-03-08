Дубли Бэйла и Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Кристал Пэлас"

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Дубли Бэйла и Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Кристал Пэлас"В Лондоне подошел к концу матч 27 тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас". Встреча получилась захватывающей с большим количеством голов. Гости в первом тайме смогли сдержать натиск "шпор" и даже закончили первую половину встречи и достойным счетом 1:1. Но после перерыва все стало на свои места. Подопечные Моуринью забили 3 безответных гола и добились разгромной победы 4:1. Дублями отметились Харри Кейт и Гарет Бэйл. Причем для валлийца это второй дубль подряд. Всего за последние 6 матчей на счету Бэйла 6 забитых мячей. "Тоттенхэм" поднялся в турнирной таблице на 6 строчку, набрав 45 очков. У "Пэлас" осталось 34 балла и 13 место в чемпионате.

"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" 4:1 (1:1)

Голы: Бэйл, 25 - 1:0, Бентеке, 45+1 - 1:1, Бэйл, 49 - 2:1, Кейн, 52 - 3:1, Кейн, 76 - 4:1

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Алдервейрелд, Регилон, Санчес, Уинкс (Сиссоко, 70), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бэйл (Ламела, 70), Кейн (Винисиус, 80).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд, Миливоевич, Куяте, Эзе (Заа, 46), Таунсенд (Шлупп, 65), Бентеке (Матета, 74), Айю.

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