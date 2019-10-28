Дубли Икарди и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Марселем"
В матче 11-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Марсель" со счетом 4:0. Победу парижскому клубу принесли Мауро Икарди и Килиан Мбаппе, которые забили по два гола.
ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 27 очков. "Марсель" находится на 7-й позиции, имея в активе 16 набранных баллов.
ПСЖ – "Марсель" - 4:0 (4:0)
Голы: Икарди, 10 - 1:0, Икарди, 26 - 2:0, Мбаппе, 32 - 3:0, Мбаппе, 44 - 4:0
ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Дагба (Паредес, 61), Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Эррера (Сарабия, 79), Ди Мария, Бернат, Икарди, Мбаппе (Кавани, 71).
"Марсель": Манданда, Камара, Чалета-Цар, Сакаи, Сарр, Лопес (Амави, 46), Ронжье, Стротман, Пайет, Жермен (Сансон, 82), Бенедетто (Аке, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9