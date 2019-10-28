Дубли Икарди и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Марселем"

В матче 11-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Марсель" со счетом 4:0. Победу парижскому клубу принесли Мауро Икарди и Килиан Мбаппе, которые забили по два гола.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 27 очков. "Марсель" находится на 7-й позиции, имея в активе 16 набранных баллов.

ПСЖ – "Марсель" - 4:0 (4:0)

Голы: Икарди, 10 - 1:0, Икарди, 26 - 2:0, Мбаппе, 32 - 3:0, Мбаппе, 44 - 4:0

ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Дагба (Паредес, 61), Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Эррера (Сарабия, 79), Ди Мария, Бернат, Икарди, Мбаппе (Кавани, 71).

"Марсель": Манданда, Камара, Чалета-Цар, Сакаи, Сарр, Лопес (Амави, 46), Ронжье, Стротман, Пайет, Жермен (Сансон, 82), Бенедетто (Аке, 80).

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