Дубли Икарди и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Марселем"

Теги псжмарсель

Дубли Икарди и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Марселем"

В матче 11-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Марсель" со счетом 4:0. Победу парижскому клубу принесли Мауро Икарди и Килиан Мбаппе, которые забили по два гола.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 27 очков. "Марсель" находится на 7-й позиции, имея в активе 16 набранных баллов.

ПСЖ – "Марсель" - 4:0 (4:0)
Голы: Икарди, 10 - 1:0, Икарди, 26 - 2:0, Мбаппе, 32 - 3:0, Мбаппе, 44 - 4:0

ПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Дагба (Паредес, 61), Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Эррера (Сарабия, 79), Ди Мария, Бернат, Икарди, Мбаппе (Кавани, 71).

"Марсель": Манданда, Камара, Чалета-Цар, Сакаи, Сарр, Лопес (Амави, 46), Ронжье, Стротман, Пайет, Жермен (Сансон, 82), Бенедетто (Аке, 80).

Не пропустите: Тухель опроверг слухи о конфликте с Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 октября

Главные новости дня: 27 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 11 27
2 Нант Нант 11 19
3 Лилль Лилль 11 18
4 Реймс Реймс 11 18
5 Брест Брест 11 17
6 Анжер Анжер 11 17
7 Марсель Марсель 11 16
8 Ренн Ренн 11 15
9 Монпелье Монпелье 11 15
10 Бордо Бордо 11 15
11 Монако Монако 11 15
12 Сент-Этьен Сент-Этьен 11 15
13 Лион Лион 11 13
14 Амьен Амьен 11 13
15 Ницца Ницца 11 13
16 Страсбур Страсбур 11 12
17 Тулуза Тулуза 11 12
18 Ним Ним 11 11
19 Метц Метц 11 11
20 Дижон Дижон 11 9
Полная таблица

топ-5 тегов