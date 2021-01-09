Дубли Месси и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Гранадой"

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Дубли Месси и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Гранадой"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Гранаду".

Благодаря победе каталонцы вышли на третье место. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет 4 очка, но у "матрасников" три игры в запасе.

"Гранада" - "Барселона" 0:4

Голы: Гризманн, 12 - 0:1, Месси, 35 - 0:2, Месси, 42 - 0:3, Гризманн, 63 - 0:4

"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Херман Санчес, Фулькье, Нева (Вальехо, 46), Монторо (Милья, 46), Эррера (Соро, 67), Этеки, Пуэртас, Мачис (Кенеди, 65), Сольдадо (Суарес, 46).

"Барселона": тер Штеген, Альба, Мингеса, Дест (Фирпо, 81), Умтити, Бускетс, де Йонг (Пьянич, 65), Педри (Тринкау, 73), Дембеле (Пуч, 73), Гризманн, Месси (Брэйтуэйт, 65).

Удаление: Вальехо (78).

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