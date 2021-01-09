Дубли Месси и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Гранадой"
В рамках 18-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Гранаду".
Благодаря победе каталонцы вышли на третье место. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет 4 очка, но у "матрасников" три игры в запасе.
"Гранада" - "Барселона" 0:4
Голы: Гризманн, 12 - 0:1, Месси, 35 - 0:2, Месси, 42 - 0:3, Гризманн, 63 - 0:4
"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Херман Санчес, Фулькье, Нева (Вальехо, 46), Монторо (Милья, 46), Эррера (Соро, 67), Этеки, Пуэртас, Мачис (Кенеди, 65), Сольдадо (Суарес, 46).
"Барселона": тер Штеген, Альба, Мингеса, Дест (Фирпо, 81), Умтити, Бускетс, де Йонг (Пьянич, 65), Педри (Тринкау, 73), Дембеле (Пуч, 73), Гризманн, Месси (Брэйтуэйт, 65).
Удаление: Вальехо (78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14