Дубли Пицци и Жонаса принесли "Бенфике" крупную победу над "Тонделой"
В матче 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде крупно победила "Тонделу". По два мяча у лиссабонцев забили Пицци и Жонас, еще один гол на счету Эдуардо Сальвио. Единственный гол хозяев забил Тайлер Бойд. После этой победы "Бенфика" по-прежнему занимает третье место в Примейре. "Тондела" осталась на 12-й позиции.
"Тондела" - "Бенфика" - 1:5 (0:3)
Голы: Пицци, 16 - 0:1, Сальвио, 25 - 0:2, Пицци, 45 - 0:3, Жонас, 59 - 0:4, Бойд, 75 - 1:4, Жонас, 78 - 1:5
"Тондела": Рамос, Бруну (Бойд, 68), Осорио, Кошта, Жоаузинью, Гонсалвес (Эли, 46), Монтейру, Таварес, Кардосу, Томане, Мурильо (Вагнер, 82)
"Бенфика": Варела, Гримальдо, Лопес, Жардел, Алмейда (Паркс, 83), Пицци, Фейса (Самарис, 68), Кровинович, Серви, Сальвио, Жонас (Хименес, 80)
Положение лидеров: Спортинг - 39, Порту - 36 (14), Бенфика - 36, Брага - 31...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|15
|39
|2
|Спортинг Лиссабон
|15
|39
|3
|Бенфика
|15
|36
|4
|Брага
|15
|31
|5
|Маритиму
|15
|27
|6
|Рио Аве
|15
|24
|7
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|8
|Боавишта
|15
|20
|9
|Дешпортиво Чавес
|15
|19
|10
|Белененсиш
|15
|17
|11
|Портимоненсе
|15
|16
|12
|КД Тондела
|15
|15
|13
|Фейренсе
|15
|14
|14
|Дешпортиво Авеш
|15
|13
|15
|Пасуш де Феррейра
|15
|13
|16
|Морейренсе ФК
|15
|11
|17
|Эшторил
|15
|11
|18
|Витория Сетубал
|15
|10