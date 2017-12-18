Дубли Пицци и Жонаса принесли "Бенфике" крупную победу над "Тонделой"

В матче 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде крупно победила "Тонделу". По два мяча у лиссабонцев забили Пицци и Жонас, еще один гол на счету Эдуардо Сальвио. Единственный гол хозяев забил Тайлер Бойд. После этой победы "Бенфика" по-прежнему занимает третье место в Примейре. "Тондела" осталась на 12-й позиции.

"Тондела" - "Бенфика" - 1:5 (0:3)

Голы: Пицци, 16 - 0:1, Сальвио, 25 - 0:2, Пицци, 45 - 0:3, Жонас, 59 - 0:4, Бойд, 75 - 1:4, Жонас, 78 - 1:5

"Тондела": Рамос, Бруну (Бойд, 68), Осорио, Кошта, Жоаузинью, Гонсалвес (Эли, 46), Монтейру, Таварес, Кардосу, Томане, Мурильо (Вагнер, 82)

"Бенфика": Варела, Гримальдо, Лопес, Жардел, Алмейда (Паркс, 83), Пицци, Фейса (Самарис, 68), Кровинович, Серви, Сальвио, Жонас (Хименес, 80)

Положение лидеров: Спортинг - 39, Порту - 36 (14), Бенфика - 36, Брага - 31...

Не пропустите: Лиссабонский "Спортинг" победил "Портимоненсе" и вышел на первое место в Примейре. | http://soccernews.ru