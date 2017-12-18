Дубли Пицци и Жонаса принесли "Бенфике" крупную победу над "Тонделой"

Теги бенфикакд тондела

Дубли Пицци и Жонаса принесли "Бенфике" крупную победу над "Тонделой"

В матче 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде крупно победила "Тонделу". По два мяча у лиссабонцев забили Пицци и Жонас, еще один гол на счету Эдуардо Сальвио. Единственный гол хозяев забил Тайлер Бойд. После этой победы "Бенфика" по-прежнему занимает третье место в Примейре. "Тондела" осталась на 12-й позиции.

"Тондела" - "Бенфика" - 1:5 (0:3)
Голы: Пицци, 16 - 0:1, Сальвио, 25 - 0:2, Пицци, 45 - 0:3, Жонас, 59 - 0:4, Бойд, 75 - 1:4, Жонас, 78 - 1:5

"Тондела": Рамос, Бруну (Бойд, 68), Осорио, Кошта, Жоаузинью, Гонсалвес (Эли, 46), Монтейру, Таварес, Кардосу, Томане, Мурильо (Вагнер, 82)

"Бенфика": Варела, Гримальдо, Лопес, Жардел, Алмейда (Паркс, 83), Пицци, Фейса (Самарис, 68), Кровинович, Серви, Сальвио, Жонас (Хименес, 80)

Положение лидеров: Спортинг - 39, Порту - 36 (14), Бенфика - 36, Брага - 31...

Не пропустите: Лиссабонский "Спортинг" победил "Портимоненсе" и вышел на первое место в Примейре. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 15 39
2 Спортинг Лиссабон 15 39
3 Бенфика 15 36
4 Брага 15 31
5 Маритиму 15 27
6 Рио Аве 15 24
7 Витория Гимарайнш 15 23
8 Боавишта 15 20
9 Дешпортиво Чавес 15 19
10 Белененсиш 15 17
11 Портимоненсе 15 16
12 КД Тондела 15 15
13 Фейренсе 15 14
14 Дешпортиво Авеш 15 13
15 Пасуш де Феррейра 15 13
16 Морейренсе ФК 15 11
17 Эшторил 15 11
18 Витория Сетубал 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов