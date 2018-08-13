Дубли Соузы и Орты принесли победу "Браге" в стартовом матче чемпионата Португалии
В матче первого тура чемпионата Португалии "Брага" на своем поле победила "Насьонал". Победу хозяевам принесли дубли Диего Соузы и Рикарду Орты.
"Брага" - "Насьонал" - 4:2 (2:2)
Голы: Соуза, 4 - 1:0, Рочес, 23 (с пенальти) - 1:1, Соуза, 32 - 2:1, Рочес, 37 - 2:2, Орта, 48 - 3:2, Орта, 72 - 4:2
"Брага": Матеус, Фигейраш, Виана, да Силва, Секейра, Эсгайю, Клаудемир (Эдуарду, 69), Эдуарду (Новаиш, 61), Орта, Франсержио, Соуза (Хадаш, 73)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30