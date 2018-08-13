Дубли Соузы и Орты принесли победу "Браге" в стартовом матче чемпионата Португалии

В матче первого тура чемпионата Португалии "Брага" на своем поле победила "Насьонал". Победу хозяевам принесли дубли Диего Соузы и Рикарду Орты.

"Брага" - "Насьонал" - 4:2 (2:2)

Голы: Соуза, 4 - 1:0, Рочес, 23 (с пенальти) - 1:1, Соуза, 32 - 2:1, Рочес, 37 - 2:2, Орта, 48 - 3:2, Орта, 72 - 4:2

"Брага": Матеус, Фигейраш, Виана, да Силва, Секейра, Эсгайю, Клаудемир (Эдуарду, 69), Эдуарду (Новаиш, 61), Орта, Франсержио, Соуза (Хадаш, 73)

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