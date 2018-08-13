Дубли Соузы и Орты принесли победу "Браге" в стартовом матче чемпионата Португалии

Теги браганасьонал

Дубли Соузы и Орты принесли победу "Браге" в стартовом матче чемпионата Португалии

В матче первого тура чемпионата Португалии "Брага" на своем поле победила "Насьонал". Победу хозяевам принесли дубли Диего Соузы и Рикарду Орты.

"Брага" - "Насьонал" - 4:2 (2:2)
Голы: Соуза, 4 - 1:0, Рочес, 23 (с пенальти) - 1:1, Соуза, 32 - 2:1, Рочес, 37 - 2:2, Орта, 48 - 3:2, Орта, 72 - 4:2

"Брага": Матеус, Фигейраш, Виана, да Силва, Секейра, Эсгайю, Клаудемир (Эдуарду, 69), Эдуарду (Новаиш, 61), Орта, Франсержио, Соуза (Хадаш, 73)

Не пропустите: Дубль Доста принес победу "Спортингу" в первом туре чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов